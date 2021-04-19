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Общество     19.04.2021 12:41

Навального переведут из колонии во владимирскую больницу для осужденных

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Теги:  Навальный  Алексей Навальный  колония  больница 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Врачебная комиссия приняла решение перевести Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар для осужденных в больнице Владимира, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Владимирской области.

Сообщается, что состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное. Его ежедневно осматривает врач-терапевт, с согласия самого Навального ему назначена витаминная терапия.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» за многочисленные нарушения правил испытательного срока. В конце февраля Навальный был этапирован в колонию. Срок Навальный отбывает в Покровской исправительной колонии №2.

В конце марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему приглашенного врача.


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Теги: 
Навальный  Алексей Навальный  колония  больница 

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