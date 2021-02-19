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Общество     19.02.2021 17:03

Навальный лично примет участие в двух судебных заседаниях 20 февраля

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Теги:  суд  Алексей Навальный  Навальный 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный в субботу, 20 февраля примет участие двух судебных заседаниях, которые пройдут в Бабушкинском суде, запланирована его доставка из СИЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В субботу в Бабушкинском суде пройдут сразу два заседания по делам, в которых фигурирует Навальный.

В 10:00 состоится очередное заседание по делу о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Затем состоится выездного заседание Мосгорсуда, на котором будет рассмотрена апелляция адвокатов на решение Симоновского районного суда о замене Навальному условного срока на реальный по делу Ив Роше.

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Теги: 
суд  Алексей Навальный  Навальный 

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