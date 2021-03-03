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Общество     03.03.2021 19:27

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  СИЗО  адвокат 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный, доставленный в СИЗО №3 «Кольчугино» во Владимирской области, вероятно останется там до тех пор, пока не будет рассмотрена апелляция по делу о клевете, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Навального Вадима Кобзева.

В конце февраля Навальный, которому суд заменил условный срок на реальный по делу Ив Роше, был этапирован во Владимирскую область и помещен в карантин, где он должен был пройти карантин.

Ранее Навальный был признан виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорен к штрафу в размере 850 тысяч рублей.

По слова Кобзева, адвокаты подали апелляцию на это решение суда, однако дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  СИЗО  адвокат 

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