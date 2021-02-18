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Общество     18.02.2021 18:40

Навальный сообщил, что его поставили на профилактический учет как склонного к побегу

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  СИЗО  учет 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный, который был осужден на 3,5 года колонии, и находится в одном из московских СИЗО, сообщил, что был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу.

На своей странице в Instagam Навальный сообщил, что в среду его доставили на заседание профилактической комиссии, где ознакомили с документом о постановке на профилактический учет.

Официальных комментариев от ФСИН о постановке Навального на учет на данный момент нет.

Навальный был приговорен к замене условного срока на реальный 2 февраля, однако находится в СИЗО, так как его адвокаты подали апелляцию. Рассмотрение апелляции состоится 20 февраля.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  СИЗО  учет 

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