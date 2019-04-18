18 апреля. Mossovetinfo.ru – В четверг, 18 апреля в Москве ожидается теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +10…+12°, в Подмосковье +8…+13°. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.