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Общество     18.04.2019 08:08

Небольшие дожди и переменная облачность ожидаются в Москве 18 апреля

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Теги:  погода 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – В четверг, 18 апреля в Москве ожидается теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит +10…+12°, в Подмосковье +8…+13°. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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