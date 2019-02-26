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Общество     26.02.2019 07:16

Небольшие осадки и гололедица будут в Москве 26 февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Небольшие осадки ожидаются в Москве во вторник, 26 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ожидается от нуля до двух градусов тепла, местами гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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