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Общество     27.11.2019 08:11

Небольшое потепление ожидается в Москве 27 ноября

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Теги:  погода 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Небольшое потепление, облачность и кратковременные осадки ожидаются в Москве в среду, 27 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве около 0°, по области 0…-3°. Атмосферное давление будет снижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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