27 ноября. Mossovetinfo.ru – Небольшое потепление, облачность и кратковременные осадки ожидаются в Москве в среду, 27 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве около 0°, по области 0…-3°. Атмосферное давление будет снижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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