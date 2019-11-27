27 ноября. Mossovetinfo.ru – Небольшое потепление, облачность и кратковременные осадки ожидаются в Москве в среду, 27 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве около 0°, по области 0…-3°. Атмосферное давление будет снижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба.