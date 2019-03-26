26 марта. Mossovetinfo.ru – Небольшие осадки и низкое атмосферное давлению ожидаются в Москве во вторник, 26 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем в Москве составит +4…+6°. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.