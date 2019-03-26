Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     26.03.2019 07:56

Низкое атмосферное давление будет в Москве 26 марта

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Небольшие осадки и низкое атмосферное давлению ожидаются в Москве во вторник, 26 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха днем в Москве составит +4…+6°. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

08:57 В России Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

08:36 Город (Москва и область) Доходный дом Шугаевой постройки начала XX века признан памятником архитектуры

08:15 Город (Москва и область) Именинники и молодожены смогут посетить экспозиции ВДНХ бесплатно

07:56 Общество Низкое атмосферное давление будет в Москве 26 марта

19:50 В мире Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, Россия его не признает

Актуальные материалы

21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта

17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне

07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru