26 марта. Mossovetinfo.ru – Небольшие осадки и низкое атмосферное давлению ожидаются в Москве во вторник, 26 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Температура воздуха днем в Москве составит +4…+6°. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.
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