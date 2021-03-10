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Общество     10.03.2021 08:37

Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

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Теги:  погода 

10 марта. Mossovetinfo.ru — Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет. Об этом сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха ночью в столице опустилась до минус 20,5 градуса.

Абсолютный рекорд был установлен 10 марта 1915 год, когда было зафиксировано минус 25,6 градуса. Эти данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро.

Согласно прогнозам синоптиков, морозы в столице сохранятся еще несколько дней.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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