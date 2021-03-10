Другие материалы
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Общество
10.03.2021, 08:37
Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет
10 марта. Mossovetinfo.ru — Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет. Об этом сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха ночью в столице опустилась до минус 20,5 градуса. Абсолют...
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Общество
10.03.2021, 01:58
Енгалычева предложила Зубрилину покинуть пост лидера фракции КПРФ в МГД, как не справляющемуся
10 марта. Mossovetinfo.ru - Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (фракция КПРФ) предложила Николаю Зубрилину покинуть пост лидера фракции КПРФ в МГД, как не способному руководить, не справляющемуся...
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Общество
10.03.2021, 01:29
Шувалову и Локтева исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме
10 марта. Mossovetinfo.ru - Депутаты Локтев Дмитрий Александрович и Шувалова Елена Анатольевна исключены из состава фракции КПРФ в Московской городской Думе "за действия (бездействие) и проступки, дис...