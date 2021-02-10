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Общество     10.02.2021 12:47

Общероссийское тестирование онлайн-голосования перенесли с апреля на май - ЦИК

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Теги:  ЦИК  Элла Памфилова  электронное голосование  тестирование 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Всероссийское тестирование дистанционного электронного голосования планируется провести в мае в шести российских регионах, сообщила в ходе заседания Центризбиркома глава ЦИК Элла Памфилова.

Первоначально тестирование планировалось провести в апреле, однако по словам Памфиловой, скорее всего тестирование проведут в мае.

По итогам тестирования будет приниматься решение об использовании электронного голосования в каждом конкретном регионе на предстоящих сентябрьских выборах.

Памфилова также сообщила, что она направила в регионы письма, в которых разъяснила требования к организации дистанционного голосования, попросила оценить возможности каждого региона и в соответствии с этим подавать заявки на участие в электронном голосовании.

Среди требований: количество жителей, имеющих на порталах Госуслуг учетные записи, которые сопоставлены с ГАС «Выборами», количество интернет-пользователей среди избирателей субъектов, возможность региона обеспечить активную информационно-разъяснительную деятельность, а также обучение региональных избирательных комиссий, и другие.

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Теги: 
ЦИК  Элла Памфилова  электронное голосование  тестирование 

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