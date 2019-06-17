17 июня. Mossovetinfo.ru – В Зимнем театре Сочи прошла церемония награждения лауреатов фестиваля «Кинотавр».



Лучшим фильмом жюри фестиваля во главе с Константином Хабенским назвало фильм «Бык» режиссера Бориса Акопова. Также фильм получил награду за лучшую операторскую работу.



Приз за лучшую режиссуру получил фильм Александра Лунгина «Большая поэзия». Исполнитель главной роли в этом фильме Александр Кузнецов получил приз за лучшую мужскую роль.



Приз за лучшую женскую роль получила Виктория Толстоганова за роль в фильме «Выше неба».



При за лучший дебют получил фильм Анны Пармас «Давай разведемся». Также фильм получил приз за лучший сценарий.



Композитор Игорь Вдовин получил приз имени Микаэла Таривердиева за лучшее музыкальное решение фильма за музыку к фильму «Мысленный волк». Специальный диплом жюри получил Юсуп Разыков за фильм «Керосин», диплом от критиков получил Александр Золотухин за фильм «Мальчик русский».



Всего в основном конкурсе фестиваля принимали участие 15 кинофильмов.