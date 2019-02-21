21 февраля. Mossovetinfo.ru – Очередное потепление придет в Москву в начале следующей недели, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



В преддверии Дня защитника отечества Москву накроет арктический холод, в пятницу 22 февраля в ночное время температура воздуха будет опускаться до 10-12 градусов мороза, в дневное время температура воздуха составит -8… -10 градусов. Похожая погода сохранится в течение выходных.



Однако в понедельник в Москву вернется оттепель, в дневное время температура воздуха вырастет до +1. Во вторник температура воздуха вырастет еще больше и может достигнуть +4 градусов. В дальнейшем в течение недели температура воздуха в Москве в дневное время будет находится в районе нуля.