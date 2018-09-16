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Общество     16.09.2018 19:40

Около 20% месячной нормы осадков выпалов в Москве 16 сентября

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Теги:  погода  осадки 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве в воскресенье, 16 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

По данным синоптиков, в воскресенье в Москве выпало около 12 миллиметров осадков, при месячной норме для сентября в 65 миллиметров.

Сильные дожди начались в Москве около 10:30, активная фаза осадков закончилась около 18:00.


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Теги: 
погода  осадки 

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