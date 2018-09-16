16 сентября. Mossovetinfo.ru – Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве в воскресенье, 16 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.



По данным синоптиков, в воскресенье в Москве выпало около 12 миллиметров осадков, при месячной норме для сентября в 65 миллиметров.



Сильные дожди начались в Москве около 10:30, активная фаза осадков закончилась около 18:00.