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Общество     19.05.2021 16:18

Олег Шеин: в стране существуют богатые источники для повышения доходов граждан

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Теги:  Справедливая Россия  Справедливая Россия - За Правду  Олег Шеин  безусловный базовый доход 

19 мая. Mossovetinfo.ru — Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин прокомментировал инициативу Партии «Справедливая Россия - За Правду» о введении Справедливого базового дохода (СБД), сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе партии.

По словам Шеина, сейчас проблемой экономики является низкое потребление. Доля внешнего потребления (товаров идущих на экспорт) сокращается, а внутреннее потребление остается низким. При этом, растет закредитованность населения.

Введение СБД может стать позитивным фактором для экономики, так как повышение доходов населения приведет к оживлению экономики, особенно в таком сегменте, как малый бизнес, который ориентирован на небогатого потребителя.

По мнению Шеина, источником финансовых ресурсов для выплаты СБД и повышения доходов населения может стать повышение налогов на крупный капитал. Депутат напомнил, что налоговые льготы для крупного бизнеса в России составляют порядка 13 триллионов рублей.

Часть этих льгот, такие как преференции при продаже лекарств, детского питания и так далее, Шеин назвал обоснованными. Однако другую часть преференций, вроде льгот для корпораций, нефтяных компаний, а также такие вещи как офшоры и другие способы утечки капиталов за рубеж, Шеин назвал «дырами, которые необходимо заткнуть».

«Источники для повышения доходов граждан в стране есть, и они богатые», - приводит слова Шеина пресс-служба.

Ранее стало известно, что 25 мая лидеры партии «Справедливая Россия - За Правду» проведут пресс-конференцию, посвященную инициативе партии о введении Справедливого базового дохода

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Теги: 
Справедливая Россия  Справедливая Россия - За Правду  Олег Шеин  безусловный базовый доход 

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