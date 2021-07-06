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Общество     06.07.2021 10:20

Онлайн-курс для начинающих волонтеров проведут в Москве

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Теги:  волонтеры  онлайн-курсы 

6 июля. Mossovetinfo.ru - Обучающий онлайн-курс «Включайся» для начинающих волонтеров пройдет в Москве с 12 по 17 июля, сообщается на портале mos.ru.

Курс организован ресурсным центром «Мосволонтер» и рассчитан на волонтеров любого возраста - от школьников до людей старшего возраста. Участникам расскажут об основах волонтерского движения и о том, какие навыки необходимы, чтобы стать волонтером.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, различные курсы и интенсивы для волонтеров проводятся в Москве регулярно. В частности, программа «Включайся» пройдет в Москве в третий раз с начала года.

Заммэра также сообщила, что всего за первые полгода было проведено более 30 обучающих программа для волонтеров, участниками которых стали более 6,5 тысячи человек. При этом, большинство слушателей - это молодежь.

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Карта места

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Теги: 
волонтеры  онлайн-курсы 

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