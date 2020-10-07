7 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки зафиксировано 3 229 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, в Москве за сутки от коронавируса вылечились 1 262 пациента, умер 41 человек.



В общей сложности с начала пандемии в Москве было выявлено 314 788 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 256 362 человека, скончались 5 442 человека.