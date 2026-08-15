500 тыс. рублей, на второго ребенка - еще 600 тыс. рублей, на третьего и каждого последующего - дополнительно по 700 тыс. рублей. Суммарно семьи с тремя детьми смогут получить 1,8 млн рублей, а с четырьмя - 2,5 млн, пятью детьми - 3,2 млн рублей

в июле доля кредитов с господдержкой опустилась до минимума за последние три года

11 сентября — Mossovetinfo.ru — Выплаты на погашение ипотеки в размере от 500 тыс. рублей до 3,2 млн рублей и более в зависимости от количества детей нужно предоставлять российским семьям. С соответствующим предложением к министру финансов РФ Антону Силуанову обратился председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает ТАСС, отмечая, что текст обращения есть в распоряжении агентства.«Прошу вас, уважаемый Антон Германович, оценить целесообразность инициативы по введению прогрессивной шкалы выплат на погашение ипотеки, и предоставить позицию министерства финансов Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в документе.Как пояснил ТАСС Миронов, выплата на одного ребенка должна составить, добавил он.Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» напомнил, что на погашение ипотеки семьям с тремя детьми государство может выплатить максимум 450 тыс. рублей. Такая льгота действует с 2019 года до 2030 года. Однако, подчеркнул политик, эта сумма была актуальна семь лет назад. «Тогда квадратный метр стоил совсем других денег, и господдержка действительно могла закрыть весомую часть ипотеки. Особенно если многодетные родители покупали жилье не в столичных регионах», - заметил парламентарий.Ранее «Справедливая Россия» направила в Правительство РФ предложение, о снижении ипотечных ставок с рождением детей: с 6% для семей с одним ребенком до 0% для молодых многодетных родителей.Также ранее С.Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение реализовать новую госпрограмму «Жилищный накопительный счет для молодежи» через которую государство будет помогать гражданам копить на первый взнос по ипотеке.Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ со ссылкой на информацию Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ),(55,15 тыс. кредитов), и на 44% меньше, чем в июле 2025 года (49,33 тыс. кредитов). Также в сообщении отмечалось, чтои составила 31% от общего числа выданных ипотек (против 49% в июне) и 47% от их совокупного объёма (против 66% в июне).В «Справедливой России» подчеркивают, что недоступность жилья для семей – одна из главных помех рождаемости. Низкие ставки и возрастающие выплаты на ипотеку за счет господдержки помогут кардинально изменить сложную демографическую ситуацию.