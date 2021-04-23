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Общество     23.04.2021 23:00

Открылся 43-й Московский Международный кинофестиваль

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Теги:  ММКФ  открытие  43-ММКФ 

23 апреля. Mossovetinfo.ru - 43-й Московский Международный кинофестиваль открылся в пятницу, 23 апреля. Церемония открытия прошла в Театре Мюзикла «Россия», на Пушкинской площади в центре столицы.

В начале церемонии открытия выступила министр культуры РФ Ольга Любимова, которая зачитала приветственное слово от Президента РФ Владимира Путина.

Фильмом открытия стал «Девятаев» Тимура Бекмамбетова, основанный на документальной истории жизни и подвига летчика Михаила Девятаева, совершившего побег из немецкого концлагеря на угнанном им бомбардировщике.

Фестиваль проходит в условиях ряда ограничений, вызванных пандемией, в том числе без зрителей в зоне Красной дорожки. Не смог прибыть в Москву из Филиппин заболевший коронавирусом Председатель жюри ММКФ, режиссер Брийянте Мендоса.

По информации пресс-службы ММКМ, по красной дорожке церемонии открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, ведущей к театру, прошли министр культуры РФ Ольга Любимова, члены жюри, участники конкурсных программ ММКФ и съемочная группа фильма открытия «Девятаев» Тимура Бекмамбетова, актеры Екатерина Климова, Марина Зудина, Ян Гэ, Кристина Асмус, Алексей Барабаш, Олеся Судзиловская, Лукерья Ильяшенко, Александра Ревенко, Софья Лебедева, Вячеслав Манучаров, Анна Банщикова, Дарья Повереннова, Мария Кожевникова, Егор Бероев, Ксения Алферова, Кирилл Сафонов, Александра Савельева, Ирина Безрукова, Агата Муцениеце, Светлана Дружинина, Сергей Бурунов, Владимир Яглыч и Антонина Паперная, Екатерина Волкова, Марина Зудина, Анна Котова-Дерябина, Янина Студилина, Любовь Толкалина, Мария Кончаловская, Елена Тронина, Михаил Тройник, фигуристка Евгения Медведева, Маркова Евгения (Роскино), а также Филипп Киркоров.

Во время церемонии открытия специальный приз «За вклад в кинематограф» посмертно вручили Валентину Гафту. Награду получила вдова актера Ольга Остроумова.

На фото (пресс-служба ММКФ) – Никита Михалков открывает 43-й Московский Международный кинофестиваль


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Теги: 
ММКФ  открытие  43-ММКФ 

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