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Общество     01.09.2023 18:22

Открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в День знаний, провел Путин в Солнечногорске

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Теги:  Путин  открытый урок  Разговор о важном  1 сентября  День знаний  Солнечногорск 

1 сентября — Mossovetinfo.ru — Открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в День знаний, провёл Президент России Владимир Путин в подмосковном Солнечногорске, в мероприятии приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов.

Открытый урок «Разговор о важном» проведен в рамках проектов Министерства просвещения, Росмолодёжи и платформы «Россия – страна возможностей», сообщает официальный сайт Кремля.

Путин открыл урок темой строительства школ с преподаванием русского языка в Киргизстане, - "точнее, с преподаванием всех предметов на русском языке в Киргизстане". Путин отметил что "сейчас с Президентом Киргизстана положили начало процессу строительства трёх школ с преподаванием русского языка".

"В этой связи хочу вот на что обратить внимание. Киргизстан – это республика бывшего Советского Союза. Вы знаете, мы жили в одной единой стране. Но всё очень быстро забывается, всё очень быстро расходится, кроме одного – кроме культуры. Но и её надо поддерживать. Культура, язык – чрезвычайно важная вещь, которая лежит в основе любого социума. И то, что у наших друзей в Киргизстане такой интерес к русскому языку – а на удивление русский язык на законодательном уровне в Киргизстане объявлен государственным языком, – это чрезвычайно важная вещь, которой, безусловно, нужно дорожить", - сказал Путин.

"Мне хотелось бы тем не менее начать нашу сегодняшнюю встречу с самого главного – поздравить вас и всех школьников студентов, преподавателей, всех членов семей студентов, школьников и преподавателей с новым учебным годом, с Днём знаний, с 1 сентября. И хочу всем вам пожелать успехов в новом учебном году", - сказал также Путин.

Путин подробно ответил на заданные ему вопросы.

Отвечая на вопрос о госслужбе Путин призвал идти на госслужбу только при наличии жгучего желания служить людям и стране, а без этого настроя заниматься чем-то другим.
"Хочется служить людям - иди и занимайся этим делом, не хочется - лучше займись чем-то другим. Если у вас есть такая внутренняя потребность, горение такое, тогда нужно идти и делать", - сказал он.

Изучение восточных языков в российских школах будет развиваться, так как оно становится все более востребованным на фоне усиления сотрудничества с государствами Азии, - сказал Путин, отвечая на вопросы.
Путин, открытый урок, Разговор о важном, 1 сентября, День знаний, Солнечногорск
ФОТО: Сайт Президента России, Екатерина Чеснокова, РИА Новости

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Теги: 
Путин  открытый урок  Разговор о важном  1 сентября  День знаний  Солнечногорск 

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