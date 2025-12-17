Отмена моратория на штрафы для застройщиков защитит права покупателей жилья - Миронов

19 декабря — Mossovetinfo.ru — «Абсолютно правильно», что Президент России Владимир Путин на прямой линии сказал правительству, что мораторий на штрафы для застройщиков, девелоперов, который позволял им не беспокоиться о качестве и сроках сдачи жилья, написал в своем телеграм-канале председатель партии «Справедливая Россия» (СР), руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он также полагает, что это позитивно для покупателей отразится на ценах на строящееся жилье.



«Президент четко сказал правительству: историю с мораторием на штрафы для застройщиков надо заканчивать. Абсолютно правильно! С таким предложением я обращался в кабмин еще в августе.



Мораторий и так долго позволял девелоперам не беспокоиться о качестве и сроках сдачи жилья. В итоге почти 55% новостроек сдаются с задержкой. По штрафам застройщики уже задолжали гражданам более 100 млрд рублей! А правительство хотело продлить этот мораторий еще на год. Теперь с этим покончено», - отметил Миронов.

«У застройщиков проблемы из-за снижения спроса? Так пусть снижают цены! А не требуют поблажек за счет покупателей жилья», - подчеркнул председатель партии «Справедливая Россия» (СР).



Жительница города Всеволожска Ленинградской области в видеобращении во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что застройщик многоквартирного дома снял деньги со специального счета за квартиру, однако она не может выехать в жилье, так как дом не введен в эксплуатацию. Президент, отвечая на обращение, отметил, что зачастую застройщики объясняют задержку разными причинами, в связи с чем мораторий на штрафы следует отменить.



«Есть вопросы и проблемы, которыми объясняют задержку с выдачей ключей, вчера тоже об этом говорили с коллегами. (…). В данном случае, девушка говорит про проблемы присоединения, я так понимаю, к сетям, еще какие-то проблемы. Но историю с мораторием на штрафы (застройщикам – ред.) надо заканчивать, прошу правительство это прекратить», - сказал Путин.



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела после обращения жительницы Ленинградской области на прямую линию с президентом России из-за неправомерных действий застройщика многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.