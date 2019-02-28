28 февраля. Mossovetinfo.ru – Оттепель, осадки и аномальное падение давления ожидаются в Москве в четверг, 28 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит 0…+2°, в Подмосковье -2…+3°. Ожидается облачность и мокрый снег. Ожидается резкое падение давления, которое составит 723 миллиметра ртутного столба.
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