28 февраля. Mossovetinfo.ru – Оттепель, осадки и аномальное падение давления ожидаются в Москве в четверг, 28 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит 0…+2°, в Подмосковье -2…+3°. Ожидается облачность и мокрый снег. Ожидается резкое падение давления, которое составит 723 миллиметра ртутного столба.