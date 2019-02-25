25 февраля. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 25 февраля в Москву вновь вернется оттепель, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня в Москве ожидается облачная погода, вероятны небольшие осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха в Москве составит +1…+3°, в Подмосковье -1…+4°. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.