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Общество     06.09.2021 17:29

Памфилова предложила «двойникам» Бориса Вишневского сняться с выборов

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Теги:  Элла Памфилова  выборы  выборы в Госдуму  двойники  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала двух кандидатов-двойников депутата Законодательного собрания «Санкт-Петербурга», кандидата от «Яблока» Бориса Вишневского сняться с выборов.

«Обращаюсь к этим двум людям - ещё если у вас остатки совести остались - соберите их в узелочек и снимитесь, пока ещё есть возможность сняться - и Алексей Шмелев, и Виктор Быков», - заявила Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

Ранее самовыдвиженцы Шмелев и Быков сменили имена и фамилии, чтобы стать тезками Бориса Вишневского.

Памфилова также обратилась к главе городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Наталье Чечиной с просьбой заменить плакаты с изображением двойников Вишневского.

«Есть такое предложение: обяжите те окружные комиссии, где их принимали, пусть они их пригласят, и сфотографируют их в том виде, в котором они реально есть. Заменить этот плакат», - сказала глава ЦИК.

Памфилова отметила, что выдвижение кандидатов-двойников направлено на обман избирателей и может привести «к очень тяжелым последствиям».

Глава ЦИК также отметила, что в выборном законодательстве существую дыры, которыми воспользовались «двойники». В данной ситуации у ЦИК очень мало возможностей повлиять на ситуацию.

В связи с этим ЦИК намерен подготовить свои предложения по изменению законодательства. Памфилова выразила надежду, что российские законодатели услышат позицию ЦИК и внесут необходимые изменения в закон

Ранее стало известно, что на предстоящих выборах в Госдуму планируют проголосовать более половины россиян.

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Теги: 
Элла Памфилова  выборы  выборы в Госдуму  двойники  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021 

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