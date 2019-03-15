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Общество     15.03.2019 07:51

Парк «Зарядье» стал лауреатом международного конкурса MIPIM Awards

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Теги:  парки  парк Зарядье  Зарядье  конкурсы 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Московский парк «Зарядье» стал лауреатом международного конкурса недвижимости и инновационных проектов MIPIM Awards.

Церемония вручения премии прошла вечером 14 марта в Каннах. Парк «Зарядье» победил в номинации «Лучший проект восстановления городской среды».

На победу в этой категории претендовали еще три общественных пространства — экопарк из китайского Чанчуня, Национальный центр искусств Гаосюна (Тайвань) и проект реконструкции исторического центра Франкфурта-на Майне.

Летом 2018 года американский журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест в мире в 2018 году. Это единственный парк, включенный в список из 100 объектов. Туда также попали достопримечательности, рестораны и гостиницы со всего мира.

Парк «Зарядье» был создан на территории снесенной гостиницы «Россия» и открыт в сентябре 2017 года. Территория парка составляет более 10 гектар. В составе парка четыре климатические зоны со своим микроклиматом, который поддерживается искусственно. Также в парке расположены медиацентр, различные аттракционы и «парящий мост» над набережной Москвы-реки.

В июле 2018 года на территории парка был открыт концертный зал. В создании парка принимали участие американские архитекторы из компании Diller Scofidio + Renfro.


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Карта места

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Теги: 
парки  парк Зарядье  Зарядье  конкурсы 

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