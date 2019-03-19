19 марта. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 19 марта в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +4…+6°, в Подмосковье +2…+7°. Ожидаются дожди. Атмосферное давление немного поднимется и составит 751 миллиметр ртутного столба.