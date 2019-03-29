29 марта. Mossovetinfo.ru – Пасмурная погода и смешанные осадки ожидаются в Москве в пятницу, 29 марта, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +3…+5°, в Подмосковье +1…+6°. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба.