29 марта. Mossovetinfo.ru – Пасмурная погода и смешанные осадки ожидаются в Москве в пятницу, 29 марта, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит +3…+5°, в Подмосковье +1…+6°. Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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