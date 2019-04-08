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Общество     08.04.2019 08:08

Пасмурная погода и дожди ожидаются в Москве 8 апреля

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Теги:  погода 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 8 апреля в Москве ожидается пасмурная дождливая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит +8…+10°, в Подмосковье +6…+11°. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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