 
Актуальные темы:
Общество     18.05.2021 13:38

Патриарх Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство для россиян

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  суррогатное материнство  Патриарх Кирилл 

18 мая. Mossovetinfo.ru — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранцев, сообщает ТАСС.

«Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России», - заявил патриарх на IX Парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений.

По мнению патриарха, суррогатное материнство в России разрушает семейное единство, а также становится формой эксплуатации нуждающихся женщин.

Глава РПЦ напомнил, что суррогатное материнство в принципе не благословляется церковью, и использование российских женщин в качестве суррогатных матерей для иностранных граждан назвал безнравственным. При этом, патриарх подчеркнул, что родительский потенциал женщин продается за рубеж в условиях, когда население России сокращается.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
суррогатное материнство  Патриарх Кирилл 

Возврат к списку

Лента новостей

14:32 Общество Температурный рекорд 124-летней давности побит в Москве

14:23 Общество Лидеры «СР» расскажут на пресс-конференции об идее введения справедливого базового дохода

13:38 Общество Патриарх Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство для россиян

13:14 Город (Москва и область) Утвержден проект продления синей ветки метро в Гольяново

13:02 Власть Госдума приняла закон об отмене медосмотра призывников, имеющих основания для отсрочки

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru