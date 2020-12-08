8 декабря. Mossovetinfo.ru - Минимум за две недели до вакцинации от коронавируса, необходимо прекратить употребление алкоголя, заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова также напомнила, что курение, дым и «все, что может раздражать легкие и мешать таким образом химическим дыханию» тоже вредит здоровью, особенно в условиях распространения коронавируса.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полноценный иммунный ответ на вакцину от коронавируса формируется 42 дня. В этот период также необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. В Москве первый этап массовой вакцинации стартовал 5 декабря.
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