5 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в пятницу, 5 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +6…+8°, в Подмосковье +6…+11°. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.