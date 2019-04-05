5 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в пятницу, 5 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит +6…+8°, в Подмосковье +6…+11°. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
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