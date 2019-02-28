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Общество     28.02.2019 14:51

Первая весенняя оттепель придет в Москву в начале следующей недели

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Теги:  погода  оттепель  Гидрометцентр 

28 февраля. Mossovetinfo.ru – Первая весенняя оттепель придет в Москву в начале следующей недели, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

В первые дни марта в Москву придет небольшой мороз, температура воздуха опустится до 6 градусов мороза, а в ночное время температура будет опускаться до -10… -12 градусов. Однако уже в понедельник, 4 марта температура вновь вырастет до плюсовых значений, воздух прогреется до +4 градусов. Во вторник температура воздуха в Москве продолжит расти и достигнет 6 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков климатическая весна придет в Москву лишь в конце марта.


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Карта места

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Теги: 
погода  оттепель  Гидрометцентр 

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