28 февраля. Mossovetinfo.ru – Первая весенняя оттепель придет в Москву в начале следующей недели, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



В первые дни марта в Москву придет небольшой мороз, температура воздуха опустится до 6 градусов мороза, а в ночное время температура будет опускаться до -10… -12 градусов. Однако уже в понедельник, 4 марта температура вновь вырастет до плюсовых значений, воздух прогреется до +4 градусов. Во вторник температура воздуха в Москве продолжит расти и достигнет 6 градусов тепла.



Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков климатическая весна придет в Москву лишь в конце марта.