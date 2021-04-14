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Общество     15.04.2021 13:53

Первые весенние грозы ожидаются в Москве 16 апреля

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Теги:  погода  прогноз погоды  гроза 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Первые весенние грозы придут в Москву и Подмосковье в пятницу, 16 апреля, сообщает Центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, грозовые облака зацепят юго-западные, западные и северо-западные районы Москвы и Подмосковья.

При этом, синоптики считают, что грозы вряд ли будут сильными.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, во второй половине недели в Москву придет похолодание, однако температура все равно останется выше климатической нормы апреля.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  гроза 

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