Общество 15.04.2021, 13:53 Первые весенние грозы ожидаются в Москве 16 апреля

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Первые весенние грозы придут в Москву и Подмосковье в пятницу, 16 апреля, сообщает Центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, грозовые облака зацепят юго-западны...

Общество 15.04.2021, 11:13 Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Суд в Москве признал оппозиционного юриста Любовь Соболь виновной в нарушении неприкосновенности жилища и приговорил ее к году исправительных работ условно. Кроме то...