Другие материалы
-
Общество
15.04.2021, 13:53
Первые весенние грозы ожидаются в Москве 16 апреля
15 апреля. Mossovetinfo.ru — Первые весенние грозы придут в Москву и Подмосковье в пятницу, 16 апреля, сообщает Центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, грозовые облака зацепят юго-западны...
-
Общество
15.04.2021, 11:13
Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно
15 апреля. Mossovetinfo.ru — Суд в Москве признал оппозиционного юриста Любовь Соболь виновной в нарушении неприкосновенности жилища и приговорил ее к году исправительных работ условно. Кроме то...
-
Общество
14.04.2021, 15:24
Прокурор попросил для Любови Соболь год исправительных работ
14 апреля. Mossovetinfo.ru — По делу о незаконном проникновении в жилище прокурор запросил для оппозиционного юриста Любови Соболь наказание в виде года исправительных работ и удержания в пользу госуд...