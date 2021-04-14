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Общество     14.04.2021 12:45

Песков: формат проведения «Бессмертного полка» будет зависеть от ситуации

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  Бессмертный полк  формат 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Формат проведения «Бессмертного полка» будет зависеть от ситуации с коронавирусом и решений санитарных врачей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но все параметры проведения этой акции, конечно, будут зависеть - окончательные параметры - будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка», - приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом, на вопрос о том, когда станет известен формат проведения акции, Песков порекомендовал обратиться к организаторам, так как именно они находятся в контакте с санитарными властями по данному вопросу.

Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходит в День Победы 9 мая. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса все праздничные мероприятия в честь Дня Победы были отложены. В результате шествие было перенесено на 2021 год.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  Бессмертный полк  формат 

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