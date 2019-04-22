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Общество     22.04.2019 07:58

По-майски теплая погода ждет москвичей 22 апреля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – По-майски теплая погода будет в Москве в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха днем в столице составит +17…+19°, в Подмосковье +15…+20°. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Осадков не ожидается.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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