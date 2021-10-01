 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Общество     01.10.2021 11:35

Почти 4000 новых случаев коронавируса выявлено в Москве за сутки

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

1 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 3 993 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Почти четыре тысячи новых заболевших в сутки выявляется в Москве второй день подряд. Днем ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 3 998 случаев заражения коронавирусом.

За сутки госпитализирован 931 человек, на аппаратах ИВЛ находится 353 человека.

Также за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 2 189 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 62 человека.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

11:35 Общество Почти 4000 новых случаев коронавируса выявлено в Москве за сутки

11:29 В России В России четвертый день подряд обновляется максимум по суточной смертности от COVID-19

10:53 В России Сбербанк с 1 октября повысил базовые ставки по ипотеке

10:18 Город (Москва и область) Московский зоопарк с 1 октября изменил режим работы

09:41 Город (Москва и область) В ТиНАО начал работать сервис перевозок по требованию «По пути»

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru