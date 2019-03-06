6 марта. Mossovetinfo.ru – Заявки на участие в проекте «Музыка в метро» в Москве будут принимать до конца марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Музыкантов, которые в этом году будут выступать на 32 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК), выберет жюри. Прошедшие конкурсный отбор артисты самостоятельно будут выбирать удобное время и площадку.



На данный момент подано более одной тысячи заявок. Онлайн-заявку можно подать на сайте проекта «Музыка в метро».