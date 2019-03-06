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Общество     06.03.2019 07:54

Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта

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Теги:  Музыка в метро 

6 марта. Mossovetinfo.ru – Заявки на участие в проекте «Музыка в метро» в Москве будут принимать до конца марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Музыкантов, которые в этом году будут выступать на 32 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК), выберет жюри. Прошедшие конкурсный отбор артисты самостоятельно будут выбирать удобное время и площадку.

На данный момент подано более одной тысячи заявок. Онлайн-заявку можно подать на сайте проекта «Музыка в метро».


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Теги: 
Музыка в метро 

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