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Общество     07.11.2019 08:08

Похолодание и дожди ожидаются в Москве 7 ноября

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Теги:  погода 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, переменная облачность и небольшие осадки ожидаются в Москве в четверг, 7 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура в Москве +5…+7°, по области +3…+8°. Атмосферное давление вырастет и составит 746 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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