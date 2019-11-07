7 ноября. Mossovetinfo.ru – Похолодание, переменная облачность и небольшие осадки ожидаются в Москве в четверг, 7 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура в Москве +5…+7°, по области +3…+8°. Атмосферное давление вырастет и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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