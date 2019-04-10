10 апреля. Mossovetinfo.ru – Похолодание, сильная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в среду, 10 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит +10…+12°, в Подмосковье +8…+13°. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
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