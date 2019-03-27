27 марта. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в Москву в среду, 27 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.



Температура воздуха днем в столице +2…+4°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.