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Общество     27.03.2019 07:53

Похолодание придет в Москву 27 марта

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Теги:  погода  прогноз погоды 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в Москву в среду, 27 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

Температура воздуха днем в столице +2…+4°. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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