27 апреля. Mossovetinfo.ru - Похолодание ожидается в Москве в начале майских праздников. Об этом сообщает 5-tv.ru cо ссылкой на Росгидромет.
Отмечается, что самая холодная ночь в Московском регионе ожидается с 30 на 1 мая. Столбики термометров останется на отметке плюс один-три градуса.
При этом осадков до 4 мая не ожидается. 4 и 5 мая в Москву придет потепление, но вместе с ним придут и дожди, которые ожидаются уже с 3 мая.
23:05 Общество Похолодание придет в Москву к майским праздникам
15:35 Общество В Москве 27 апреля установлен новый температурный рекорд
15:25 Город (Москва и область) Началась проходка еще двух тоннелей БКЛ
11:21 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД планируется соединить новой веткой в 2022 году
10:53 Город (Москва и область) Большая кольцевая линия метро готова на 50% - власти
13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно