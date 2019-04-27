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Общество     27.04.2019 23:05

Похолодание придет в Москву к майским праздникам

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Теги:  погода  прогноз погоды 

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Похолодание ожидается в Москве в начале майских праздников. Об этом сообщает 5-tv.ru cо ссылкой на Росгидромет.

Отмечается, что самая холодная ночь в Московском регионе ожидается с 30 на 1 мая. Столбики термометров останется на отметке плюс один-три градуса.

При этом осадков до 4 мая не ожидается. 4 и 5 мая в Москву придет потепление, но вместе с ним придут и дожди, которые ожидаются уже с 3 мая.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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