27 апреля. Mossovetinfo.ru - Похолодание ожидается в Москве в начале майских праздников. Об этом сообщает 5-tv.ru cо ссылкой на Росгидромет.



Отмечается, что самая холодная ночь в Московском регионе ожидается с 30 на 1 мая. Столбики термометров останется на отметке плюс один-три градуса.



При этом осадков до 4 мая не ожидается. 4 и 5 мая в Москву придет потепление, но вместе с ним придут и дожди, которые ожидаются уже с 3 мая.