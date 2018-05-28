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Общество     28.05.2018, 09:23

Похолодание придет в Москву к началу июня

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Теги:  погода 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в столицу к началу июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В пятницу, 1 июня, столбики термометров опустятся до +13…+16⁰. А уже в четверг возможны дожди и грозы.

При этом, до начала лета в столице будет жарко. Например, в среду ожидается до +27⁰.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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