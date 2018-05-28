28 мая. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в столицу к началу июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



В пятницу, 1 июня, столбики термометров опустятся до +13…+16⁰. А уже в четверг возможны дожди и грозы.



При этом, до начала лета в столице будет жарко. Например, в среду ожидается до +27⁰.