Другие материалы
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Общество
28.05.2018, 09:23
Похолодание придет в Москву к началу июня
28 мая. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в столицу к началу июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В пятницу, 1 июня, столбики термометров опустятся до +13…+16⁰. А уже в четверг воз...
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Общество
28.05.2018, 08:35
Кабинеты врачей общей практики оборудовали во всех поликлиниках Москвы
28 мая. Mossovetinfo.ru – Около 80 процентов пациентов, которые обращаются в поликлинику за первичной помощью в Москве, попадают на прием к врачам общей практики. Такую статистику приводит официаль...
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Общество
28.05.2018, 08:16
Высокое атмосферное давление ожидается в Москве 28 мая
28 мая. Mossovetinfo.ru – Высокое атмосферное давление ожидается в Москве и Московской области в понедельник, 28 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Оно составит 760 миллиметров ртутного с...