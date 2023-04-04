Другие материалы
-
Общество
07.04.2023, 14:23
Полностью легализовать применение дронов в РФ планируется в 2023 г - Минпромторг РФ
7 апреля. Mossovetinfo.ru – Полностью легализовать применение дронов в России планируется уже в 2023 году, сообщает РИ...
-
Общество
06.04.2023, 12:16
VK научит молодежь со всей страны развивать сообщества и создавать контент
6 апреля, Mossovetinfo.ru - 6 апреля 2023 г. VK запускает амбассадорскую программу и научит молодежь со всей страны развив...
-
Общество
04.04.2023, 12:05
Глава СПЧ предложил закрыть Википедию после создания альтернативы
4 марта, Mossovetinfo.ru - Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ва...