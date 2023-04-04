 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     07.04.2023 14:23

Полностью легализовать применение дронов в РФ планируется в 2023 г - Минпромторг РФ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  дроны  беспилотники  легализация 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – Полностью легализовать применение дронов в России планируется уже в 2023 году, сообщает РИА.

Речь о выводе беспилотников из серой зоны. На данный момент регуляторика в части разрешений на их полеты прорабатывается. Соответствующую работу ведут Минпромторг совместно с Минтрансом и Росавиацией.

Полноценная легализация применения беспилотников, затрагивает имеющиеся ограничения на пролет, по высотности, съемкам.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уровень локализации БПЛА оценивает в среднем в 40%.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
дроны  беспилотники  легализация 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:23 Общество Полностью легализовать применение дронов в РФ планируется в 2023 г - Минпромторг РФ

09:39 Город (Москва и область) Москвичи могут "переобувать" автомобили уже в эти выходные

09:24 В России Почти в 12 трлн рублей оценивается вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года

19:26 В мире Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции

12:16 Общество VK научит молодежь со всей страны развивать сообщества и создавать контент

Актуальные материалы

12:05 Общество Глава СПЧ предложил закрыть Википедию после создания альтернативы

08:26 Мнения Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства - Володин

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

12:48 Общество 10 признаков того, что вы общаетесь ​​​​​​​с мошенником в Сети - Роскачество

23:35 В мире Путин: коллективный Запад начинает применять уже против России оружие с ядерным компонентом

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru