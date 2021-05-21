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Общество     21.05.2021 13:33

Попова рассказала о местах с наибольшим риском заболеть коронавирусом

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Теги:  Анна Попова  Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала, где наиболее велик риск заразиться коронавирусом.

По словам Поповой, наибольшее количество людей заразилось коронавирусом дома, также высок процент тех, кто заразился коронавирусом в общественном транспорте.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что чаще всего коронавирусом чаще всего болеют люди старше 50 лет.

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Карта места

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Теги: 
Анна Попова  Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19 

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