Попова рассказала о местах с наибольшим риском заболеть коронавирусом

21 мая. Mossovetinfo.ru — Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала, где наиболее велик риск заразиться коронавирусом.



По словам Поповой, наибольшее количество людей заразилось коронавирусом дома, также высок процент тех, кто заразился коронавирусом в общественном транспорте.



Глава Роспотребнадзора также рассказала, что чаще всего коронавирусом чаще всего болеют люди старше 50 лет.