5 апреля. Mossovetinfo.ru – В начале следующей недели температура воздуха в Москве будет подниматься до 9-13 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, в предстоящие выходные характер погоды в Москве не изменится, ожидается переменная облачность, возможны дожди, температура воздуха в дневное время будет составлять +8.. +10 градусов. В понедельник в Москву придет антициклон, и температура воздуха станет повышаться, облачность уменьшиться, станет больше солнца.



При этом в ночное время температура воздуха будет по прежнему оставаться в пределах 0.. +2 градуса.