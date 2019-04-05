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Общество     05.04.2019 16:33

Потепление до 13 градусов придет в Москву в начале следующей недели

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Теги:  погода 

5 апреля. Mossovetinfo.ru – В начале следующей недели температура воздуха в Москве будет подниматься до 9-13 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, в предстоящие выходные характер погоды в Москве не изменится, ожидается переменная облачность, возможны дожди, температура воздуха в дневное время будет составлять +8.. +10 градусов. В понедельник в Москву придет антициклон, и температура воздуха станет повышаться, облачность уменьшиться, станет больше солнца.

При этом в ночное время температура воздуха будет по прежнему оставаться в пределах 0.. +2 градуса.


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Теги: 
погода 

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