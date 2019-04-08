8 апреля. Mossovetinfo.ru – Потепление до +16 градусов придет в Москву во вторник, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.



Сообщается, что в первой половине недели температура воздуха в столице в среднем будет на 4-6 градусов выше нормы. При этом потепление будет сопровождаться облачностью и дождями.



Во второй половине недели температура понизиться и вернется к климатической норме, в четверг и пятницу в дневное время температура воздуха понизится до 10-12 градусов тепла, а в ночное время будет опускаться до 0.