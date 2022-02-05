Правительство России утвердило порядок проведения публичных слушаний на портале госуслуг

5 февраля, Mossovetinfo.ru - Постановление от 3 февраля 2022 года №101 о порядке использования портала Госуслуг для организации и проведения общественных слушаний проводить публичные слушания с участием жителей муниципальных образований подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.



Муниципальное образование, уставом и (или) нормативным правовым актом представительного органа которого установлено использование единого портала в целях, указанных в пункте 4 статьи 28 Федерального закона, обеспечивает использование единого портала в соответствии с настоящими Правилами, утвержденными Постановлением №101, а также методическими рекомендациями, организационными и технологическими регламентами, установленными Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Появление нового сервиса позволит сделать более доступным участие граждан в решении вопросов местного самоуправления, кроме того, дистанционный формат слушаний отвечает требованиям эпидемиологической безопасности, - отмечают в Правительстве России.



Возможность участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях устанавливается в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".