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Общество     05.02.2022 11:15

Правительство России утвердило порядок проведения публичных слушаний на портале госуслуг

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Теги:  Госуслуг  слушания  самоуправление 

5 февраля, Mossovetinfo.ru - Постановление от 3 февраля 2022 года №101 о порядке использования портала Госуслуг для организации и проведения общественных слушаний проводить публичные слушания с участием жителей муниципальных образований подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Муниципальное образование, уставом и (или) нормативным правовым актом представительного органа которого установлено использование единого портала в целях, указанных в пункте 4 статьи 28 Федерального закона, обеспечивает использование единого портала в соответствии с настоящими Правилами, утвержденными Постановлением №101, а также методическими рекомендациями, организационными и технологическими регламентами, установленными Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Появление нового сервиса позволит сделать более доступным участие граждан в решении вопросов местного самоуправления, кроме того, дистанционный формат слушаний отвечает требованиям эпидемиологической безопасности, - отмечают в Правительстве России.

Возможность участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях устанавливается в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

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Теги: 
Госуслуг  слушания  самоуправление 

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