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Общество
09.10.2026, 10:12
Предложения по кандидатурам в состав Мосгоризбиркома будут приниматься с 22 октября по 20 ноября 2026 года - указ
09 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин установил срок внесения предложений по кандидатурам в Моск...
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Общество
20.09.2026, 08:24
Собянин: беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось.
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлёте к Москве, с...
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Общество
11.09.2026, 16:13
От 500 тыс. руб. до 3,2 млн руб., и более, семьям на погашение ипотеки, предложил выплачивать Миронов - ТАСС
11 сентября — Mossovetinfo.ru — Выплаты на погашение ипотеки в размере от 500 тыс. рублей до 3,2 млн рублей и более в зави...