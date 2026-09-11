Предложения по кандидатурам в состав Мосгоризбиркома будут приниматься с 22 октября по 20 ноября 2026 года - указ

09 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин установил срок внесения предложений по кандидатурам в Московскую городскую избирательную комиссию. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.



«Установить срок внесения мэру Москвы предложений по кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии с 8:00 22 октября 2026 года до 15:45 20 ноября 2026 года», – говорится в документе.



Контроль за выполнением указа No 51-УМ от 8 октября 2026 г О формировании Московской городской избирательной комиссии возложен на заместителя мэра – руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину.



В Приложении к указу Мэра Москвы от 8 октября 2026 г. No 51-УМ опубликовано Сообщение о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии со следующей информацией.



В соответствии с Законом города Москвы от 23 апреля 2003 г. No 23« О Московской городской избирательной комиссии» и указом Мэра Москвы от 8 октября 2026 г. No 51-УМ «О формировании Московской городской избирательной комиссии» срок приема предложений по кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии установлен с 8 часов 00 минут 22 октября 2026 г. до 15 часов 45 минут 20 ноября 2026 г.



Документы, предусмотренные статьей 3 Закона города Москвы от 23 апреля 2003 г. No 23 «О Московской городской избирательной комиссии», принимаются по адресу: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер.,д. 24, комната 5 (прием документов в понедельник – четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 8 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час).