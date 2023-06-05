12:12 Город (Москва и область) Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года — Мосгордума
11:57 Город (Москва и область) Мосгордума уходит на каникулы до 17 сентября
10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова06 Июня
22:42 В России От отравления суррогатным алкоголем, сидром, в регионах Поволжья погибли 29 человек и пострадали 90 человек - Минздравы РФ и регионов (обзор)
22:17 Мнения Белый дом пока не знает причин разрушения Каховской ГЭС
21:56 Происшествия Суд назначил принудительное лечение зкс-офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве в 2021 году
08:26 Город (Москва и область) Мосгордума назначит выборы мэра Москвы 7 июня
08:00 В России Восемь танков Leopard уничтожены на южнодонецком направлении российскими войсками - Минобороны РФ
07:42 В России Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена, идет затопление
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Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова, ЦИК
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В 24 субъектах РФ предложено провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – ЦИК
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Власти США сейчас пытаются выяснить последствия обрушения плотины
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» в Москве 07.12.2021
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Противник был остановлен на Южно-Донецком направлении, поставленных задач не добился
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В ходе обысков в Москве и области изъято более десяти тысяч SIM-карт различных операторов сотовой связи, GSM-шлюзы, и другое оборудование
Ранее Салливан подтвердил, что США готовы без предварительных условий вступить в диалог с РФ о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену
Запрещен ввоз зерна из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию,
10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова
09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны
17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП
09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»
13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки
21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам