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Общество     15.02.2022 18:34

Проблемы Донбасса можно решить из возможностей по исполнению Минских соглашений - Путин

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Теги:  тин  Шольц  Украина  Минские соглашения  политика  ФРГ  Франция  Россия  общество 

15 февраля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в настоящее время исходит из того, что политики должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это, прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений. Об этом, по информации ТАСС, Путин сообщил во вторник на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, комментируя принятое Госдумой обращение к главе государства о признании независимости провозглашенных ЛНР и ДНР.

Также Президент России полагает, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы Украина исполнила Минские соглашения.

По информации пресс-службы президента, на прошедшей в Кремле с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем встрече
Обсуждались актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта.

Фото: kremlin.ru


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Теги: 
тин  Шольц  Украина  Минские соглашения  политика  ФРГ  Франция  Россия  общество 

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