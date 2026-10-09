16 октября — Mossovetinfo.ru — С 20 октября в центрах московского долголетия начнут проводить обновленную программу
«Диалог поколений как ресурс позитивного долголетия. Клубные встречи для «серебряного» возраста
». Прохождение курса, подготовили совместно с Московским институтом психоанализа, поможет москвичам старшего поколения лучше понимать младших членов семьи, выражать свои мысли так, чтобы их услышали, и передавать жизненный опыт с уважением к собеседнику. Горожане «серебряного» возраста освоят навыки, которые помогут выстраивать взаимоотношения с детьми, внуками и правнуками, чтобы улучшить коммуникацию и психологический климат внутри семей. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения на сайте mos.ru
«Опыт программы “Диалог поколений: услышать друг друга” в прошлом году показал, что для москвичей старшего возраста очень важно участие в жизни детей и внуков. Однако в том числе из-за стремительного развития технологий разным поколениям бывает трудно понимать друг друга. С Московским институтом психоанализа мы запускаем обновленную программу, которая продолжит помогать москвичам выстраивать взаимоотношения с детьми, внуками и правнуками, чтобы улучшить коммуникацию и психологический климат внутри семей. Они освоят навыки, которые помогут спокойно выражать свои чувства, слушать с вниманием и уважением, справляться с эмоциями и сближаться даже в сложных разговорах. Это в том числе помогает формировать образ представителя старшего возраста, на которого хочется равняться, — зрелого, рассуждающего, умеющего слушать и доносить свое мнение авторитетно, аргументированно и с достоинством»
, — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак
.
Как организована программа
Обновленная программа построена вокруг практики живого общения. Вместе с экспертами все желающие научатся управлять своими эмоциями, узнают, чем отличаются ценности и привычки разных поколений, освоят приемы бережного разрешения конфликтов, а также инструменты передачи жизненного опыта и семейных традиций, которые можно будет сразу применить на практике.
Программа состоит из 15 занятий, общая продолжительность курса — два месяца. За это время участникам предложат освоить три темы, каждая из которых включает в себя пять занятий: одну лекцию и четыре интерактивные клубные встречи.
Программа будет проходить на базе 80 центров московского долголетия, для удобства участников курса разделили на два потока. Первый будет заниматься по вторникам и четвергам, а второй — по средам и пятницам.
Чтобы обеспечить доверительную обстановку, за каждым центром московского долголетия будет закреплен отдельный высококвалифицированный специалист. Наставниками программы станут эксперты, получившие наилучшие отзывы в ходе прошлого запуска.
В этом сезоне работа строится так, чтобы каждая встреча охватывала одну тему, без тесной привязки к остальному курсу. Предусмотрены занятия различного формата, как лекционные, так и интерактивные.
Если участники по тем или иным причинам пропустят занятия курса, это не повлияет на общий результат. Позитивный эффект будет достигаться пошагово, в процессе усвоения каждой отдельной темы. Интенсивность прохождения программы будет подстроена под личные потребности и желание каждого участника: кто-то в течение месяца посетит все встречи, а кто-то — только самые для него интересные.
Кроме того, слушатели получат созданную экспертами Московского института психоанализа рабочую тетрадь с полезными материалами. Она включает памятки о психологических техниках, дыхательных упражнениях, а также игры и тренажеры для закрепления материала.
Узнать подробное расписание занятий и записаться на лекции можно на специальной странице проекта «Диалог поколений».
Диалог поколений как реализация жизненной стратегии
Совместный проект «Московского долголетия» и Московского института психоанализа (МИП) «Диалог поколений: услышать друг друга» начался в 2025 году. Его инициатором выступил Александр Асмолов, научный руководитель института, доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования. Методологию проекта разработала команда экспертов МИП под руководством Галины Солдатовой, заведующей кафедрой социальной психологии, доктора психологических наук и академика Российской академии образования. Горожане старшего поколения осваивали искусство открытого общения под кураторством более 80 высококвалифицированных тренеров-психологов Московского института психоанализа. Участниками программы стали более пяти тысяч человек.
«Стремление передавать опыт следующим поколениям — глубинная психологическая потребность, во многом определяющая благополучие человека в старшем возрасте. Генеративность, о которой говорил психоаналитик Эрик Эриксон, — это не просто забота о младших, а способность видеть в них продолжение себя, своей семьи, своей культуры. Когда старшее поколение находит формы для передачи мудрости младшим, оно обретает новую значимость и жизненную перспективу. Наш проект создает пространство, где этот процесс становится осознанным, творческим и приносящим радость обеим сторонам: и тем, кто передает опыт, и тем, кто его принимает. В диалоге рождается межпоколенческая солидарность и формируется культура достоинства, которая делает общество человечным и позволяет выдерживать любые перемены»
, — подчеркнул Александр Асмолов
.
Присоединиться к «Московскому долголетию»
могут москвичи 55+ онлайн на портале mos.ru/age, оставив заявку на сайте after55.moscow или лично в любом из 140+ центров московского долголетия, а также в офисах «Мои документы».
Обновленная программа «Диалог поколений как ресурс позитивного долголетия. Клубные встречи для «серебряного» возраста
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